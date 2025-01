„ERRi töötajana on seda muidugi kummaline lugeda.“ Taavi Eilatit panid nõukogu liikme põhjendused makstud preemiate kohta imestama

Teisipäeval kirjutas Eesti Ekspress, et kuigi juba mullu kevadel oli teada, et rahvusringhäälingul seisavad ees kärped, otsustas ERRi nõukogu premeerida aprillis juhatust 2023. aasta tulemuste eest 43 518 euroga. Ilmunud artikkel on kütnud kirgi lugejate, nende hulgas ERRi enda töötajate seas.