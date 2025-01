FOTO | „Juba viis aastat!“ Inga Lunge tähistab oma lemmiku sünnipäeva

Naisteleht kirjutas 2020. aasta maikuus, et sama aasta märtsis sai perekond Lunge Rolls Roysi omanikuks. Tegemist pole sugugi peene autoga, vaid Berni Alpi karjakoeraga.

„Olin pikalt koera võtmise vastu, kuna meie elukorraldus on liikuv,“ lausub Inga. Oluline oli ka, et iseloomud klapiks – et koeral oleks tore perega ja vastupidi. Seni tundub, et valik on täppi läinud ja tüli ei ole seoses koeraga tõusnud. „Me ei võtnud lastele lemmikut. Ka mina tahtsin väga koera,“ tõdes Inga toona.

Inga ja tema muusikust abikaasa Toomas Lunge on ühist eluteed koos käinud juba 17 aastat. Paar andis mullu suvel Kroonikale intervjuu, kus mõlemad tõdesid, et nende suhtes on olnud selle aja jooksul erinevaid hetki, kuid nad tunnevad, et on tugev liit. Inga sõnul on ette tulnud ka väga keerulisi ja raskeid olukordi.

„See ei ole ka hea, kui me loome väljapoole illusiooni, nagu meil oleks kogu aeg kõik hästi. Ma olen viimasel ajal märganud noorte puhul, et kui suhtes ei ole sädelust, siis tundub, et nüüd on kõik ja peabki lahku minema. Aga sa õpid enda kohta rohkem, kui lähed ka rasketest punktidest läbi ja vaatad, mis saab. Suhtes on väga palju erinevaid dünaamikaid ja see on ainult kasvamise koht,“ rääkis Inga.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada