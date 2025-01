Los Angelese põlengute tõttu kodust evakueerunud Renee Meriste: elekter on tagasi, aga kuni lõunani on endiselt tormihoiatus

Los Angelese rängad maastikupõlengud on neelanud endasse nii maailmakuulsate staaride häärbereid kui ka tavakodanike kodusid. Põlengu tõttu olid möödunud nädalal sunnitud evakueeruma teiste seas ka Renee Meriste ja Maarja Kivi-Meriste.

Võimud hoiatasid Reneed ja Maarjat eelmisel neljapäeval, et Palisades’i tulekahju on nende kodu lähedal ning et perel tuleb evakueeruda. Samuti lülitati neil elekter välja. „Tuul oli sel hetkel ligi 100 km/h, mis on umbes 44 m/s,“ kirjeldas Renee Retro FMi eetris.

„Meil kästi evakueeruda loomulikult. Meil ei olnud enam midagi hingata,“ meenutas Renee. Õnneks saadi see põleng kontrolli alla ning saabus teade, et perekond võib koju naasta. Sellega ärev olukord ei lõppenud, sest kui nad kodust kilomeetri kaugusele jõudsid, oli leekides järgmine mäenõlv ning nad pöörasid auto ümber.

Renee raadiointervjuu ajal polnud teada, kus nende pere peatuda saab. Nüüd kinnitas aga Renee Kroonikale, et nende kodu on põlengutes puutumata jäänud ning praeguseks hetkeks on nad seal tagasi.

„Elekter on ka tagasi, aga kuni lõunani on endiselt tormihoiatus ja evakueerimishoiatus,“ märgib Renee. „Seega asjad on ikka ukse kõrval valmis, aga loodame, et ei juhtu midagi ja homme õhtul saame hakata lahti pakkima,“ lisas ta.

