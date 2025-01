Vanilla Ninja enam bändina aktiivselt ei tegutse. Lenna: võtsime sügisel vastu sellise otsuse

„Meil on tõesti tulemas suur kontsert, aga võtsime sügisel vastu otsuse, et bändina me aktiivselt siiski ei tegutse,“ sõnab Kuurmaa.

Hetkel kolmeliikmelisena tegutseva ansambli liikmetel on lauljatari sõnul kujunenud välja oma elud ja suunad. Kuurmaa kõrval on bändi nimistus hetkel Piret Järvis-Milder ja Kerli Kivilaan. „Ühtlasi on kõigil väikesed lapsed ja nende kõrvalt ei taha jagada aega projektile, mille puhul ei tea, kuhu see täpselt viib,“ selgitab lauljatar sügisel tehtud otsust.

„Aga minu jaoks on alati tore kokku tulla ja musitseerida. Need on nostalgilised hetked ja kui kutsutakse, siis tuleme kokku ja laulame,“ sõnab Kuurmaa andes mõista, et bändile võib endiselt esinemispakkumisi teha.

23 aastat tagasi loodud tüdrukuteansambel otsustas 2009. aastal bänditegemise mõneks ajaks ära lõpetada. Lauljatar Lenna Kuurmaa jätkas edukat soolokarjääri, Piret Järvisest sai telenägu ning Katrin Siska suundus poliitikasse. Kümme aastat hiljem tulid ninjatüdrukud kokku ning teatasid suurejoonelisest taasühinemisest. Nendega taasliitus ka Triinu Kivilaan.

Kuigi rahvusvaheliselt edukaima Eesti ansambli taasühinemine tekitas palju kära, jäi see koroonapandeemia tõttu soiku. 2022. aastal teatasid Siska ja Kivilaan, et lahkuvad taaskord bändist, kuid Kuurmaa ja Järvis-Milderiga ühines Triinu noorem õde Kerli.

