Maarja Johanna Mägi filmitähtede sissetuleku varjupoolest: kui oled ise väga pehme, võidakse sind produtsentide poolt ära kasutada

Uue Eesti filmi „Aurora“ staar mõistab, et filmidega ongi väga raske tulu teenida, kuid näitleja sissetulek sõltub sellest, kui hästi oskad ise läbi rääkida. „Seda pean veel õppima. Minu jaoks on ebameeldiv rahavestlusi pidada, mulle see ei meeldi,“ tunnistab ta värskes Kroonikas.

Kui muidu on Maarja Johanna õrn loominguinimene, siis lepinguid tehes ja rahast rääkides, peab ta teise rolli minema. „Iseenda mänedžeri rolli võtma, et saaks asjad aetud. Kõik oleneb ka produtsendist. On väga toredaid produtsente, aga on ka keerulisemaid. Kui oled ise väga pehme, võidakse sind ära kasutada. Saan aru sellest, et enda eest peab seisma, aga loomingulise inimesena ei ole see su loomuses ja sa ei taha, et see edasi kanduks.“