Armastus vabastas Mart Müürisepa masendusest. „Ta oli esimene tüdruk, kes tuli mu ukse taha kohale“

Kui veel kümmekond aastat tagasi tundis Mart Müürisepp (33), et tahaks karjääri teha ka väljaspool kodumaad, siis nüüd on ta veendunud, et ainuõige koht on talle Eesti. Mart on neliteist aastat olnud Eesti Noorsooteatri näitleja, mänginud filmides ja seriaalides ning andnud oma hääle mitmetele multifilmitegelastele. Läbi elu on Mart joondunud Voldemar Panso ütluse järgi: „Parem kirkalt elus läbi põleda kui keskpäraselt end elust läbi vedada.“