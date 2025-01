Jaanus Rohumaa elas lapsepõlves üle ise tehtud pommi plahvatuse. „Mu nägu oli täielikult põlenud“

Jaanuse sõbra isa oli Tartu ülikoolis õppejõud ning Jaanus ja ta semu tundsid ühel korral, et nad on nagu noored keemikud. Nad otsustasid Jaanuse sünnipäevaks koos pomme teha. „Selleks ajaks mõtlesime, et teeme eriliselt suure jumaka,“ kirjeldas Jaanus sündmuste käigu algust.

„Esialgne prognoos oli, et see poiss küll nägema ei hakka. Aga kuidagi moodi juhtus ime. Ja teine – nad taastasid mu näo. Nad arvasid, et mu nägu on täielikult põlenud,“ rääkis muuseumijuht veel. Millimeetri haaval oli ta nägu siiski korda tehtud.