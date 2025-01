VÕRDLE | Vana soeng oli parem? Ott Lepland püüdis telesaates pilke omapärase juuksestiiliga

Kanal 2 telemängus „15 küsimust“ võtsid 28. jaanuaril Eesti Muusikaauhindadele pühendatud osas omavahel mõõtu muusikud Inga Tislar ja Ott Lepland. Tähelepanelikemale vaatajatele jäi silma Leplandi omapärane soeng, mis on ka varem meedias korduvalt teemaks olnud. Kas muusik on läinud soengu stiliseerimisega liiale või mõjub uus soeng võrreldes vanaga lihtsalt ootamatult efektsena?

See foto on tehtud 2022. aastal, mil Ott Lepland osales Eesti Laulu konkursil palaga „Aovalgus“. Tema tagasihoidlik soeng tollal kuigipalju kõneainet ei pakkunud.

Selline oli aga Oti soeng hiljuti, kui muusik osales Kanal 2 telemängus „15 küsimust“. Muusik on silmnähtavalt enda juuksestiili muutnud ja läinud julgemaks.

Juba läinud aasta detsembris pani Ott Leplandi soeng televaatajad kukalt kratsima. Muusikasaates „Minu elu viis“ ja komöödiasarjas „Naised vormis“ kaasa löönud Leplandi soeng tundus vaatajatele telepildis ja reklaampiltidel pisut kentsakas. Nad andsid sellest teada Kanal 2 Facebooki kontole postitatud reklaammaterjalide all.

„Mis nende Oti juustega lahti on... Mingi naljakas tagant ette soeng? Kas eest juuksed läinud? Ei peaks häbenema!“ kirjutas järgmine arvamusavaldaja. „Alati jummalast tobedad soengud, mis talle üldse ei sobi. Kuidagi lapsik ja liiga lühike,“ leidis neljaski.

Ka ühe teise Kanal 2 postituse all, mis on saate „Minu elu viis“ kohta, on televaataja küsinud küsimuse Ott Leplandi soengu kohta. „Miks Ott parukat kannab? Nagu vennad Taavi Immatoga... Mida häbeneda! Publik armastab ausust, mitte parukaga Orumetsi...“ kirjutab ta.