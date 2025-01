Andres Puusepp tegi abieluettepaneku ilma kosjas käimata: äi juba kirjutas, et tuleb üks tõsine jutuajamine

Kaassaatejuht Pille Minev sõnas hommikuprogrammis, et nende kollektiivi mõistes on Andres Puusepa kihlumine pommuudis ning sisuliselt võib öelda, et pulmakutse on käes. Ta lisas, et Puusepp teeb asju tavaliselt suurelt ja suurejooneliselt, mistõttu võib pulma kutsutud olla isegi nende maja koristaja.

„Ei, kindlasti mitte! Mitte et mul koristaja vastu midagi oleks. Kui ma oleks koristajaga sõber, siis loomulikult. Aga ma ütlen, et pulm on ikkagi nii intiimne asi, et sinna ma kutsun ainult kõige-kõige lähedasemad,“ rääkis äsja kallimaga kihlunud raadiohääl.

Andres kirjeldas, et võttis suure sammu ette selle jaoks, et lisaks lapsele oleks ka ta kaaslasel sama perekonnanimi. „See toimus niimoodi, nagu ikka. Paned ühe põlve maha ja küsid ja ette teed väikese lookese ja räägid kui hästi kõik on,“ kirjeldas Puusalu kihlumist Londonis.

Raadiohääle sõnul oleks võinud ka ladinal vihma sadada, sest tähtsa küsimuse esitas ta Sandrale Londoni kõrgustes, kus nad olid vaid kahekesi. „Me olime kõrgel taeva all, sõitsime üle Londoni köisraudtee peal oleva gondliga ja seal ma siis otsustasin, et nüüd on õige hetk. Sõit kestis kaheksa minutit ja mõtlemiseks polnud kuigi palju aega.“

Puusepa sõnul ei ole see kihlumine nii lihtne, kui alguses tundub, vaid see nõuab mehelt palju. „Ma ütlen ausalt, et ma tahtsingi ära teha, sest pinge oli peal, tahtsin ülejäänud reisi nautida.“ Ta kirjeldas, et hoolimata sellest, et ta ei teadnud oma kaasa sõrmuse suurust, sobis ehe siiski nagu valatult. „Mul on väga hea meel, et see kõik nii läks ja väga hea meel, et sain sealt ka jaatava vastuse!“ rõõmustas ta raadioeetris.

Kuigi kaua Andres kihlatud ei kavatse olla ja pulmade peale on paar juba mõelnud. „Plaanid on ikkagi järgmisel aastal. Muidugi ma ei ütle, et kus ja mis, aga plaanid on. Andres kinnitas, et nad on kihlatuga rääkinud, et pulma kutsub Andres need, kellega ta suhtleb sageli ja pulmapeost jäävad kõrvale need, kes pole mitu kuud helistanud.

Siiski kripeldab äsja kihlunud Andrest üks pisike detail. „Ainuke asi on see, et äia ees panen pilgu maha. Äi juba kirjutas, et tuleb üks tõsine jutuajamine. Ma ei läinud kosja jah, ma tegelikult mõtlesin alguses selle peale, aga see tuli kuidagi nii järsku. Ma nüüd ei julgegi sinna maale minna, ei taha. See pole lihtne, süda väriseb, tuleb nüüd äiaga vaadata,“ kirjeldas ta murelikult.