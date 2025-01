FOTO | Milline kompu! Nele-Liis Vaiksoo tähistas kauni jäädvustusega poja sünnipäeva

„Palju õnne, mu armsaim pojake,“ õnnitles Nele-Liis oma poega, jagades Instagramis eilsest sünnipäevalapsest tehtud fotot.

Nele-Liisi poja isa on Filipiinidelt pärit näitleja Rommel Singson. Nele-Liisi ja Singsoni teed läksid lahku üle kümne aasta tagasi.

Lauljanna praegune elukaaslane on jurist Mihkel Nukka. Nele-Liisil ja Mihklik on ühine pisitütar Loore-Maria. Paar kohtus mõned aastad tagasi juhuslikult Tartus restoranis La Dolce Vita. Nele-Liis oli seal koos oma kolleegidega muusikalist „Hüljatud“. Enda sõnul on ta pigem introvert ega otsi uusi kontakte, kuid tollel õhtul kuidagi juhtus, et sõprade seltsis oli lõbu laialt ja suhtlus Mihkliga algas. „See ehk ongi saatus,“ oletas Nele-Liis, keda paelus kohe Mihkli viisakas härrasmehelik käitumine.

Nele-Liis rääkis mullu märtsikuus Kroonikale antud intervjuus, et Ron ja Loore on iseloomult hästi erinevad. „Ron on pigem rahulik ja Loore täielik tulesäde, kes on minust ja Mihklist kokku saanud kaks väga aktiivset ja uhket geeni,“ ütles ta.

Ta jätkas: „Minu jaoks on olnud viimased kolm-neli aastat tohutu suur õppimise aeg just naisena. Hakkasin teisi naisi hoopis teistmoodi hindama pärast oma tütre sündi. See on olnud hästi põnev, sest olen nooruses kasvanud meesenergias, aga tütre kaudu olen hakanud leidma naiseeskujusid ja kuulnud väärt nõuandeid.“