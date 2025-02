Sel nädalal tuli avalikuks, et pikaaegne haridusjuht, nüüdne Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja ta noorel kaasal on kaks last. Kokku on Aguril juba seitse järeltulijat. Kroonika tegi ülevaate Eesti paljulapseliste perede tuntud isadest.