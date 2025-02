Kütavad lava kuumaks: Eesti Laulu finaali avavad 5Miinust, Puuluup ja Florian Wahl

Eesti Laulu finaalkontsert üllatab kaasaelajaid kireva läbilõikega kodumaisest muusikast, sest lisaks 16 finalistile on Unibet Arena lavale oodata mitmeid külalisartiste. Suurejoonelise show avavad Eesti Laul 2024 võitjad, äsja Eesti muusikaauhindadelt kolm auhinda noppinud 5MIINUST ja Puuluup. Nendega koos tuleb lavale aasta meesartisti auhinnaga pärjatud Florian Wahl.

Finaali avanumbris põimuvad armastatud artistide isikupärased stiilid ja hitid. Nii kõlab Eesti Laulu laval taas möödunud aasta võidulugu „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, aga ka näiteks „Pilates spiritual clüb“.

Eesti Laulu teise külalisartisti repertuaaris on kodumaise popmuusika ajaloos legendaarne lugu pealkirjaga „Šveits“, mis on ka tänavuse Eurovisiooni korraldajariik. Publiku ja televaatajate ette astuvad Lauri Saatpalu ning ansambel Dagö, kes on noortele võistlejatele eeskujuks erilise loomingu ja pika eduka lavakarjääriga.