FOTOD | Tulevane ajakirjanik? Teet Margna tütar Martine teeb praktikat ERRis

Martine Margna rääkis sügisel Kroonikale, et õpib Balti Filmi- ja Meediakooli teisel kursusel ajakirjandust ning teeb koos isa ja Kristjan Jõekaldaga mälumängu „Kahevõitlus“. Nüüd aga näib, et noor neiu on võtnud vastu veel teisegi väljakutse ja asunud täiendama end rahvusringhäälingus. Kroonika on märganud Martinet nii novembris toimunud Eesti Laulu pressipäeval kui ka EMA galal muusikuid intervjueerimas.