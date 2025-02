„Ise suur mees ja räägib noortest tüdrukutest nii!“ Joel Ostrati kahtlase sisuga sõnavõtt sai netirahva pahameele osaliseks

„Ma olen jõusaalis tähele pannud, et noored käivad ja võtavad oma naised kaasa. Me treeneriga nagu naerame... No see on parim motivaator. See tüdruk on ka pannud need kuradi persevahetrussikud endale, aga ta ka midagi ei tee. Ta on lihtsalt kutiga kaasas,“ sõnab Ostrat podcast’is, kus tavaliselt arutatakse lapsevanemaks olemise ja perega seotud teemasid. Telekokk täpsustab, et ta räägib noortest vanuses 17–19 aastat.