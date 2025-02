Gene Hackman (95) leiti koos abikaasa Betsy Arakawa (64) ning koeraga kolmapäeval New Mexico kodust surnuna. Politsei sõnul on nende surm „piisavalt kahtlane“, et alustada uurimist.

„Mulle tundub, et me leidsime just kaks... Ühe surnud inimese majast,“ kõhkles kõne teinud hooldustöötaja, kelle nimi on kõnest eemaldatud.