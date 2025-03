„Von Focki“ näitleja Priit Pius viraalseks läinud veealusest põgenemisstseenist: see on mu karjääri kõrghetk

Sarja tarbeks võeti linti üks veealune stseen, kus peaosalist Paul von Focki kehastav näitleja Priit Pius pidi vette vajuvast tõllast põgenema. Ta võitleb õhupuudusega ning tõllast põgenemine kaskadöörilikul viisil on omaette katsumus. Stseenist postitas režissöör Arun Tamm katkendi sotsiaalmeediasse ning tänaseks on klippi vaadatud Instagramis üle 29 miljoni korra.

„Ma arvan, et see on minu karjääri kõrghetk,“ avaldas Pius „Ringvaates“ klippi kommenteerides. Stseeni oli tal äge filmida. „Filmisime seda ühe päeva jooksul üsna mitu korda. Seda ma nüüd ei tea täpselt, mitmes kord see on,“ rääkis näitleja viraalseks läinud klipi kohta. Ratassepp kommenteeris kõrvalt, et arvatavasti on tegemist kuuenda-seitsmenda filmimiskorraga.