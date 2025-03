Kiilaneva Eesti mehe juuksesiirdamise seiklusest ei kuule! Püstijalakoomik Ardo Asperk tühistas ootamatult sõu

Huumoriklubi ridadesse kuuluv Ardo Asperk pidi kurbusega oma neljapäevase, 20. märtsil toimuma pidanud komöödiasõu „Naljasiirdamine“ tühistamisest teatama.

„Soe kevadine ilm on petlik ning selgus, et pisik võib maha murda ka kõige usinama koomiku,“ kirjeldati tühistatud Uue Laine sõu all arutelus. „Selle asemel, et proovida üle oma varju hüpata, tuleb tajuda oma piire ning võtta aeg, et korralikult taastuda ja järgmised show’d taas parimas vormis teha,“ lisati vabandades.

Juba ostetud piletid on võimalik välja vahetada teisele Tallinna sõule 3. aprillil. Kui uue sõu kuupäev ei sobi, saab korraldajatelt oma piletiraha tagasi küsida.

„Naljasiirdamise“ sõu on lugu kiilaneva Eesti mehe juuksesiirdamise seiklusest ning sellest, kuidas välismaal olles taipad, miks osad asjad on meil kodumaal nii, nagu nad on.

Oma juuste siirdamisest on Asperk varasemalt ka sotsiaalmeedias avameelselt rääkinud.

„Lendasin Eestist kaugele kaunisse Porto linna Portugali põhjaosas, ning seal omakorda rändasid tuhanded juuksekarvad mu kuklalt mu otsaette. Loodan, et neile meeldib nende uus kodu! Vaade on kindlasti parem!“ kirjeldas Ardo eelmise aasta sügisel fotode all, kus näitab, milline ta juuksepiir enne oli ja milline see peale juuste siirdamist välja näeb.