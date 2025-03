Heino Seljamaa: näitlejal on tihti vaja, et oleks partner, aga mul on nukk

Seljamaa on oma karjääri jooksul reisinud paljudes riikides, Jaapanini välja. „Miks sa oled valinud sellise tee, et sa üksi teed ja kogu su teater mahub kohvrisse?“ uuris saatejuht Anu Välba Seljamaalt.

„Vastus ei ole väga keeruline. Ma tahan ju oma tööd hästi teha. Ja selleks, et teha seda, mida ma tahan, millal ma tahan ja kui palju tahan, on hea, kui ma ei sõltu teistest inimestest,“ vastas Seljamaa.

„Tõsi, näitlejal on tihti vaja, et oleks partner, aga mul on nukk,“ lisas nukunäitleja.