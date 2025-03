FOTO | Kas tunned ära? „Hercule Poirot’“ staar naasis üle pika aja ekraanile

78-aastane David Suchet on juba mõnda aega olnud oma töö suhtes väga valiv. Viimati lõi ta televisioonis kaasa 2018. aastal, kui mängis BBC kuueosalises draamasarjas „Press“. Näitleja on öelnud, et teda tõmbas sarja juurde tema kehastatud tegelaskuju moraalne konflikt. Lisaks on ta selle aja jooksul löönud kaasa teatrilavastustes, kuid filmimaailmast ootab ta midagi erilist. „The Au Pair’is“ mängitav tegelaskuju oli Suchet’ hinnangul piisavalt eriline, et see vastu võtta. Muidu avalikkuse eest eemale hoidev näitleja osales möödunud sügisel ka sarja pressikonverentsil. Sari jõudis Ühendkuningriigis teleekraanidele tänavu 10. märtsil, vahendas Seiska.