KROONIKA ARHIIVIST | Karl-Erik Taukar tegi juba kooliajal bändi: olin see tüüp, kes koolis oli vaikne, aga reede õhtul tuli elu sisse

Kui peatoimetaja Ingrid Veidenberg helistas Karl-Erik Taukarile (30) ja teatas, et rahvas on valinud ta Eesti seksapiilseimaks meheks, oli ta meeldivalt üllatunud.

"Tundub, et see on vist elus saavutatud stabiilsuse märk, kui Kroonika helistab, aga selle peale seest õõnsaks ei tõmba," ütleb Karl-Erik.