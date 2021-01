Tomi Rahula Eesti Laulu uuest kaassaatejuhist: Gretel on olemas kõik see, mida uuelt saatejuhilt ootasime

"Üllatused käivad Eesti Laulu juurde ja sellise uudisega on hea uut aastat alustada," rõõmustas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. "Grete on ääretult professionaalne ja inimesena väga meeldiv. Tal on olemas kõik see, mida uuelt saatejuhilt ootasime – kogemused teletöö, muusika ja näitlemise vallas ning hea klapp Tõnisega. Usun, et selline saatejuhtide paar toob meeldivat särtsu Eesti Laul 2021 saatele."