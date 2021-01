Endine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen sai töötukassast 174 eurot kuus

Kasuks tuleb ka, et Kaial on olnud 11 elukohta, sealhulgas on ta ehitanud kaks maja, ümber ehitanud kortereid, ostnud-müünud-vahetanud-üürinud kinnisvara.

Ekspoliitikul on hea meel uue võimaluse üle tööle asuda: "Kui oled olnud avaliku elu tegelane ja tippjuht, on tööpakkumistele kandideerimisel tüüpiline küsimus: nalja teete või, olete poliitik, olnud tippjuht, teil ­ on äriühing ja nüüd soovite tulla palgatööle! Osutud nii-öelda ülekvalifitseerituks, kardetakse, et tuled ettevõttesse tööle ja tahad selle üle osta või seda juhtima hakata. Pelja­takse poliitilist minevikku. Eks vanus mängib ka rolli, eelistatakse ikka noori ja rohelisi."