Kaheksa aastat üksi metsas elanud Siiri Sisask: teatud aja elasin nii, et olin surmaks valmis

Siiri tunnistab, et on üksi olnud oma metsas elanud juba viimased kaheksa aastat. "Ei ole olnud hirmutav. Alguses olid mingid spasmid, millega olen pidanud eneseületuslikult tegutsema," lausub lauljatar, lisades: "Olid ka tervisega hädad. Kui ühel hetkel öeldakse, et sul pikka pidu siin maailmas ei ole, siis pead hakkama mõtlema. Teatud aja elasin nii, et olin surmaks valmis. Ma surma ei karda. Mõtlesin kõik asjad läbi, koristasin ära kõik, mida ei tahtnud teistele prügiks jätta. Kõik asjad, mille poole polnud enam tõmmet, põletasin ära. Palju sai ruumi ja õhku juurde. Isegi raamatuid põletasin. Raamat on mulle alati tundunud vaimse väärtusega asi. Kuidas paned sellele tule otsa? Aga panin.