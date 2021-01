Gwen Stefani viis aastat varem lahutusega lõppenud abielu tühistati

Us Weekly kohaselt tühistas Vatikani kirik viimaks Gwen Stefani abielu oma eksabikaasast. Siseallikas ütles viis aastat varem lahutanud paari kohta: "Gwenile öeldi, et otsuse tegi Vatikani nõukogu. Ta saab kirjaliku otsuse mõne nädala pärast, aga see on juba ametlik."

Katoliku reegli kohaselt ei saa lahutatud katoliiklased armulaual osaleda ega uuesti abielluda enne, kui kirik on tühistanud või lugenud kehtetuks nende esimese abielu. Vastasel juhul loetakse uut liitu abielurikkumiseks, mis on kristlikku usundi järgi patt.

Tühistamisega ei lõpetatud vaid pikale veninud protsess, vaid see andis võimaluse Gwenil ja Blake'il abielluda. "Gweni jaoks on tegu suure kergendusega, sest ta tahtis oma preestri poolt laulatatud saada ning astuda abiellu, mida kinnitab ka katoliku kirik," lisas siseallikas.

Väljaanne Us Weekly kirjutas 2019. aasta märtsis, et Gwen tahab alustada ametlikku protsessi tühistamaks oma abielu endisest abikaasast, mis võimaldaks tal katoliku kiriku reeglite kohaselt teise mehega abielluda. Gweni religioon on talle alati väga oluline olnud ning Blake toetab teda selles.

Eelmisel kevadel alanud epideemia tõttu mõtles Stefani aga ümber ning lükkas abiellumise edasi. Siseallikas ütles möödunud juunis, et lauljanna ootab pulmadega seni, kuni sotsiaalse distantseerumise reegleid kergendatakse, et tseremoonial saaksid kohal olla mõlema pere ja sõbrad. Gwen on varem öelnud, et katoliku kiriku otsuse abielu tühistamise kohta võib olla tulutu, sest selleks võib minna aastaid.

Gwen Stefani ja Blake Shelton kohtusid 2015. aastal ning kihlusid oktoobris. Nad plaanivad abielluda tõenäoliselt uue aasta alguses. Blake ehitas pulmadeks enda Oklahoma rantšosse ka kabeli, kus nende liit ametlikuks tehakse.