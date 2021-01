SUUR ÜLEVAADE | Laura pole sugugi esimene! Eesti artistid, kes on võitnud või hoopis põrunud teiste riikide eurolaulu valimistel

Vanilla Ninja

Eesti üks rahvusvaheliselt edukaimaid artiste Vanilla Ninja esindas 2005. aastal Šveitsi looga "Cool Vibes". Tüdrukutebänd sai võistlusel palju tähelepanu ja lõpuks saavutati finaalis 8. koht. Samal aastal Eestit esindanud Suntribe ei saanud poolfinaalist edasi.

Varasemalt olid ninjatüdrukut proovinud ka Eestit esindama minna. 2003. aastal osales bänd looga "Club Kung Fu" kodumaises eelvoorus, kus nad olid vaieldamatult rahva lemmikud, kuid kuna eurolaulu valis žürii, siis Riiga lõppvõistlusele sõitis Vaiko Epliku bänd Claire's Birthday, kes jäi looga "Eighties Coming Back" 21. kohale. Nüüd saab ainult mõelda, mis kõik oleks olnud, kui ninjatüdrukud oleks sinna pääsenud...

Tui Hirv

Kui tavaliselt on Eesti artistide jaoks olnud ahvatlev saada kuulsaks just läänemaailmas, siis lauljatar Tui Hirv otsustas 2002. aastal saada hoopis Leedu eurolaulikuks. Vaid 17-aastane Tui esitas loo "Find Your Way", mis jäi 15 pala seas 8. kohale.

"Me ei võitnud. Žürii poolest olime eespool, aga kohalikule seltskonnale ei meeldinud. Võiduloo kohta olid juba arvamused, et hea kui see päris võistlusel kaks punkti saab," ütles Tui Hirve loo üks autoreid Kersti Kuusk toona Eesti Päevalehele. Kuuse sõnul peeti eestlanna laulu poliitiliselt Leedut esindama ebasobivaks. "Nagu ka Eestis heideti ette, et miks laulab rootslane," osutas Kuusk samal aastal Eestit esindanud Sahlenele.





Maarja-Liis Ilus

2003. aastal proovis Eestit juba kahel korral edukalt esindanud Maarja-Liis kätt ka rootslaste Melodifestivaleni eelvoorus. Looga "He Is Always On My Mind" Eurovisionile pääseda soovinud 22-aastane lauljatar jäi toppama finaali ning superfinaali ta kahjuks ei pääsenud.