TV3-s stardib uus kodumaine tõsielusari, kus pannakse maksma üleliigsed kilod

Sarjas „Kallid kalorid“ osalevad kaheksa tavalist Eesti inimest, kes otsustavad oma elu alatiseks muuta ja kaalus alla võtta. Kuna nad teavad hästi, et üksi üritada on keeruline, hakatakse kaalu langetama koos tugigrupiga. Võrtsjärve lähistel kaunis turismitalus ootab neid toitumisnõustaja Erik Orgu juhtimisel suvine treeninglaager, kus uut elu õppida. Osalejatele üllatuseks on laagris kesksel kohal aga hoopis suur ahvatluste kapp - külmik täis magusaid, rasvaseid ja promillidega kiusatusi. Selle ümber hakkabki trall käima, sest iga amps ja lonks sellest kapist maksab hingehinda, mis arvutatakse maha saate auhinnarahast. Kes julgeb kapist siidri võtta, teades, et see maksab 200 eurot ja vähendab võidusummat?