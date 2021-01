"Kallid kalorid" esimene episood tõi endaga suhtedraamad: mul lihtsalt ei ole energiat kuulata nii palju labaseid nalju

Vaatajates võib kohe tekitada küsimusi, miks on saatel selline nimi. Aga sellepärast, et majas, kus kõik kaheksa osalejat elavad, on kaks külmkappi, mis on täis kõike alates kohukestest kuni alkoholini välja. Kapi sisu on kokku pandud osalejate ankeetide põhjal, mis toob välja nende suurimad nõrkused. Iga kapist võetud kalor läheb osalejale maksma teatud summa raha.

Esimese hooga saabus Võrstjärve ääres asuvasse Päikesekivi turismitallu seitse osalejat, kõigil erinev põhjus, miks nad on ülekaaluliseks muutunud. Nele, Teele, Helery, Sidni, Ade, Tarmo ning Kati viskasid kõik majas olevale külmiku sisule pilgu peale ning nii mõnelgi tekkis küsimus, miks need kapid seal on.

Saatejuht Erik Orgu selgitas, et kapid on selleks, et osalejad harjuksid enda ümber olevatele ahvatustele ei ütlema.