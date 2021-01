Uues kaalusaates saab näha nii EKRE liiget, tuntud suunamudijat kui kõrtsilaulikut

Helery nime taga peitub Helery Tõkke, kes on end nimetanud OnlyFansi platvormil tegutsemise tõttu Eesti erootikakuningannaks. Ta on end pidevalt sotsiaalmeedias reklaaminud, seda eriti "Facebooki" grupis "Eestlaste kolmnurk". Huvitava sammuna liitus Helery eelmisel aastal EKREga.

" EKRE -ga liitusin, sest esimest korda elus tekitasid nemad minus tunde, et Eesti on oluline ja Eesti loeb. Ja meil on võimalik midagi ära teha. Käisin ka esimest korda hääletamas üldse tänu neile. Reklaami nimel hoiaks ma poliitikast eemale, aga reklaami nimel pole ma nõus oma tõekspidamisi siiski ohverdama," selgitas Helery Kroonikale. Saatetutvustuses kirjeldab ta end modellikarjäärist unistava naisena.

Osaleja Sidni Tomson on üle 30 000 Instagrami jälgijaga suunamudija, kes on aastate jooksul läbi huumoriprisma ja natukene tõsisemalt oma kaaluprobleemidest rääkinud. Sidni osales kevadel paljude suunamudijate kombel George Floydi surma tõttu alanud sotsiaalmeediaaktsioonides. Tutvustuses toob Sidni välja, et ta on vegan.