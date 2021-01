Ansambel Redel plaanib Eesti Laulul ajalugu teha: see on lihtsalt kõige ausam ka publiku suhtes

Redeli liikmed Indrek Vaheoja ja Kristjan Ode rääkisid R2 "Hommikus!", kuidas on nende ettevalmistus Eesti Lauluks läinud. Nende euroloos on juttu ka Viljandist, mis on praegu kuum teema just Jaak Joala monumendi pärast.

"Ma just ükspäev nägin seda ja ega see ilus ei ole," ütles Kristjan Ode naerdes.

Indrek Vahioja vaatab kogu kuju saagat ärilise nurga alt. "Mina arvan, et seda tuleb vaadata natuke suuremas plaanis. Mul isiklikult on väike kunstiajalooharidus ka ja et ma võin kaasa rääkida sellel teemal, sest ilma ametliku hariduseta Eesti Vabariigis sõna võtta ei tohi. Kui panna see asi perspektiivi ehk, kui kunstnik teeb diili linnavalitsusega, saab sealt pappi, teeb kuju ära, paneb selle üles ja juba kahe nädala pärast võetakse see maha ... siis tulevad pakkumised Venemaalt, kellele saab kuju veel teistkorda maha müüa. Performance'i mõttes läheb see Viljandi trall Eesti kunstiajalukku," ütles ta.

Vaheoja pakkus ka välja, et tema teisele bändile Winny Puhhile võiks teha pekist monumendi, mis pannakse talvel üles ja kevadeks on see läinud, sest linnud nokivad selle ära.

Rääkides aga selle aasta Eesti Laulust, tunnistas Vaheoja, et Redeliga ei ole veel ühiselt esinetud. "Meil ei ole veel ühtegi live-esinemist olnud ja aualt öeldes tuleb tunnistada, et ei ole veel ka mitte ühtegi korda seda lugu proovinud. Plaanime ka Eesti Laulul ajalugu teha, et esimene proov on lavaproov ja siis raks salvestus ja ongi korras," ütles ta.

"See on lihtsalt kõige ausam ka publiku suhtes. See on lihtalt nii värske kraam ja see mis on, see tuleb, ei ole jubedat harjutamist," ütles Kristjan.

Vaheoja pakkus välja ka variandi, et nad lasevad end lauluvõistluselt diskvalifitseerida. Selleks mõeldi, et annavad oma laulu välja enne lubatud aega, mis on konkreetselt Eesti laulu reeglite vastu.