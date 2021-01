Kuu aega Eesti Lauluni: välismaistel fännidel on kaks kindlat soosikut, skandaalsel laulul läheb üllatavalt hästi

Kui pärast laulude avalikustamist detsembri alguses said enim tähelepanu Jüri Pootsmanni, Koit Toome ja Uku Suviste esitatud lood, siis edetabeli põhjal on vaimustus Koidu loo suhtes taandunud. Esimest kohta hoiab Uku pala "The Lucky One" ja tema kannul on kohe Jüri lugu "Magus melanhoolia".

Rahvusvaheliste fännide edetabeli lõpus on Helen Randmetsa lugu "Nii kõrgele" ning eelviimasele kohale on jäänud Kristin Kalnapenki pala "Find a Way".

Üllatuslikult leiab rokibändi Alabama Watchdogi samanimelise loo 19. kohalt. Nimelt tekitas just see pala eelmise aasta lõpus suure skandaali, kui loo autoreid süüdistati transfoobse sõnumi levitamises. Süüdistus leidis kajastust välismaa meedias ning ka Wiwibloggs võttis selle teema luubi alla. Seetõttu on mõnevõrra ootamatu, et skandaalne lugu fännide seas siiski ka poolehoidjaid on leidnud.