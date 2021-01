"Eesti Laulu" poolfinaalid toimuvad seekord Saku Suurhallis. Tomi Rahula: nüüd on meil täisvõimekus juba poolfinaalides

Eesti laul

Eesti Laul 2020 Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

ERR Menu annab teada, et nii Eesti Laulu finaal kui ka kõik poolfinaalid toimuvad sel aastal Saku Suurhallis, mille üheks põhjuseks on see, et hoida telemaja nädalaks ajaks lukku panemast.