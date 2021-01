Koit Toome avaldas, kes ta taas eurorallil osalema meelitas: mul ei olnud üldse plaanis seda teha!

"Mul ei olnud üldse sellist plaani, et osaleks Eesti Laulul! Tegelikult pöördusid Kaire Vilgats ja Dagmar Oja minu poole siis, kui neil raamat välja tuli. Käisin neil raamatuesitlusel ja pärast jäin tüdrukutega põgusalt juttu rääkima. Tüdrukud ütlesid, et tahaksid ise proovida Eesti Laulul üles astuda ja on mitu nädalat mõelnud, kes võiks neile loo kirjutada. Lõpuks mõtlesid välja, et mina," rääkis Koit Toome, lisades, et mõned päevad hiljem oli lugu valmis.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja osalevad Eesti Laulul looga "Heaven's Not That Far Tonight". Koit astub üles ka oma lauluga, esitades lugu "We Could Have Been Beautiful".