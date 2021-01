Ennustusportaal peab Eesti Laulu suurimaks favoriidiks just neid kolme meest

Täpsemalt on Coolbeti analüütikud Uku Suviste võidu koefitsiendiks arvutanud 2.50. See tähendab, et Uku võidu tõenäosus on ligi 40% ja temale panustades on võimalik raha tagasi saada 2,5-kordselt.

Uku Suviste ja laulu "The Lucky One" kõrval omavad korralikke võidušansse ka Jüri Pootsmann lauluga "Magus Melanhoolia" ja Koit Toome lauluga "We Could Have Been Beautiful". Nii Pootsmanni kui ka Toome koefitsient Eesti Laul 2021 võidule on 6.00, mis tähendab võidu tõenäosust 17% kandis.

Esimese kuu loo hulka võivad mahtuda ka Kadri Voorand looga "Energy", Suured Tüdrukud lauluga "Heaven's Not That Far Tonight" ja Egert Milder palaga "Free Again".

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil 2021. aastal.