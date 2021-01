"90 päeva kihlatud" saates osaleval Merylin Naul probleeme viisa saamisega: nii et tuleb minna Dr Phil saatesse

"90 päeva kihlatud" saate sisu on lihtne: ameeriklasest osaleja "armub" kellessegi välismaal ning kui nad on ametlikult kihlatud, siis lubavad USA seadused välismaalasel seaduslikult riiki siseneda, et nad saaksid abielluda. Selle puhul väljastatakse välismaalasele mitte-immigrandi ehk K-1 viisa.

Teine tingimus on aga see, et paar peab olema päris elus kohtunud. “90 päeva kihlatud” saate vaatajad küsivad tihti, kas USA valitsus ikka hoolib, kui palju paarid on enne koos aega veetnud, kui nad viisataotluse sisse annavad. Üldreegel on see, et ameeriklasest sponsor ning välismaalane peavad kahe aasta jooksul olema vähemalt üks kord kohtunud. Kuigi on võimalik, et äärmuslikel tingimustel tehakse selles punktis erand, siis pigem juhtub seda harva.