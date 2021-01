Ettevõtlikul Tanel Padaril on kahe firma peale kokku jaotamata kasumit ligi 215 000 eurot

Tanel ongi tänaseks loonud erinevate äripartneritega mitmeid ettevõtteid, nagu osaühingud PP Events, Eesti Muusika Kirjastus, Hea Pidu ja Crunch Industry, mille peamisteks tegevusaladeks on olnud kontsertide korraldamine. Juba enne õpinguid EBSis loodud Crunch Industry`s on Taneli partneriks tema kauaaegne bändikaaslane Danel Pandre ansambli The Sun tegemise päevilt.