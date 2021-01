Viljandi on linn, kuhu püstitatakse lauljatele monumente, aga ka linn, kuhu lauljad ise uusi väärtusi juurde loovad. Juba enne koroonaaega, kui artistidel on olnud keeruline oma põhitööks lavadele tõusta, on Tanel Padar (40) ettenägelikult investeerinud teistesse äridesse. Laulja on oma osaühingu Padar Holdings kaudu üle-eelmise aasta lõpust osanik ettevõttes Lossimäe Kinnisvara. Firma, kus Padari kõrval toimetab veel kaks osanikku, valmistub renoveerima ja ehitama Viljandi iidsesse vanalinna Pikale tänavale kortermaju, mille akendest avanevad maalilised vaated Viljandi järvele, ordulinnuse varemetele, Jaani kirikule ja suurele koduhoovile.