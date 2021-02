Tanel Padar meenutab rock'n'roll aegu: meile ikka meeldis pidutseda pühapäevast teisipäevani

“Meile ikka meeldis pidutseda pühapäevast teisipäevani (naerab). Sellest ajast on meeletult palju kahju, mida selle ajaga oleks võinud teha: raamatuid lugeda, ülikooli kraadi teha, reisida kohtadesse, tutvuda muude kultuuridega,” mõtiskles Padar, kelle sõnul reisis ta oma nooruses paljud, kuid enamasti sattus ta Iiri pubidesse.

Taneli suhe alkoholiga praegu on terve. “Ma valetaksin kui ütleksin, et olen täiskarsklane, kuid tänaseks olen saanud kõikidest nikotiinipahedest vabaks, aga mis puudutab alkoholi, siis vahel harva, kui saame Linda vanaema teda hoidma, teeme (Laureniga toim.) getaway, hea söögi ning pokaali veini,” avaldas Padar.

Tanel Padar tänaseks loonud erinevate äripartneritega mitmeid ettevõtteid, nagu osaühingud PP Events, Eesti Muusika Kirjastus, Hea Pidu ja Crunch Industry, mille peamisteks tegevusaladeks on olnud kontsertide korraldamine. Juba enne õpinguid EBSis loodud Crunch Industry`s on Taneli partneriks tema kauaaegne bändikaaslane Danel Pandre ansambli The Sun tegemise päevilt.