"Tivoli" eestvedaja Lauri Viikna kohtumisest Phil Collinsiga: ta kahetses, et ei ole aega Eestimaad näha. Lubasin seda viga parandada

Collinsi esinemisest Eestis 2005. aastal ja tema elu keerdkäikudest kirjutas Kroonika ka oma viimases numbris. 13. ja 16. oktoobril 2005. aastal esines Phil Collins maailmaturnee "First Final Farewell Tour" raames Saku Suurhallis. Sellest pidi kujunema artisti hüvastijätutuur. Tallinna kontsert oli Collinsi uue Euroopa turnee avakontsert. Pärast Tallinna kontserti reisis Collins Soome ja andis seal kaks juba väljamüüdud kontserti. Seejärel tuli ta Eestisse tagasi. On üsna ainukordne, et artist oli nõus lisakontserdiga, kus ta esimese kontserdi järel peab lava ja tehnika kokku pakkima ning edasi reisima ja seejärel samasse kohta tagasi tulema. Tolleks ajaks ei olnud Eestis seni toimunud ühegi maailmakuulsa muusiku või bändi lisakontserti.