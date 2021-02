Poolfinalist Redel: Eesti Laulult me ei võta enam kunagi osa!

Meie julgesime teha ja tunnistada. Just Redeli pärast jäid kõik normaalsed bändid Eesti Laulult välja," lausub Indrek Vaheoja, millele lisab omalt poolt kommentaari Kristjan Oden: "Järgmine aasta ei võta me kindlasti osa. Või tegelikult mitte kunagi tõenäoliselt..."

Bändi üks liige mainis sealhulgas, et laulu eesmärk on tutvustada maailmale Eesti laule ja kodumaale iseloomulikku puitarhitektuuri. Muuhulgas mainib Vaheoja, et nad saavad sellest loost iga nädal videosid, kuidas lapsed hüppavad ja laulavad diivanite peal selle loo saatel.