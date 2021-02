Eesti Laulul osalev Heleza meenutas valulikku protseduuri: ninna pandi adrenaliini, mille järel tekkisid pikad krambihood

Aktiivselt Tiktokis endale jälgijaskonda rajav Heleza sai oma välimuse eest kriitikat, kui üks jälgija ütles, et tal on "imelik nina". Noor lauljanna oli siis kohe valmis selgitama, mis temaga juhtus.

"Umbes neli aastat tagasi, kui ma olin 19, läksin ma ühe sõbra sünnipäevale. Õhtul oli veel noor, aga mul oli tantsuisu ja ma haarasin ühel sõbrannal käest kinni. Hakkasime kiirel sammul tantsuplatsile minema, kui minu ees kummardas üks teine sõber. Arvestades, et tema on minust 30 cm pike, siis kui ta kummardus kohtusid tema pealagi ja minu nina, sellisel jõul, et minu ninaluu läks puruks. Kes see kõnnib oma ninaluu teise inimese vastu puruks?" meenutas lauljanna.