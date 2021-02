Sissit Eesti Laulu poolfinaalis ei näe? Sissi: ma ei ole laulja, kuni selle aasta lõpuni

Sissi Benita tunnistas kohe intervjuu alguses, et otsib tööd, sest avastas, et tal on probleeme häälepaeltega. "Avastasin talvel, et minu häälepaelad ei sulgu korralikult, mis tähendab, et ma ei ole laulja selle aasta lõpuni," sõnas ta lõbusas toonis.

"See, et ma ütlen seda lõbusalt, on minu kaitserefleks. Tegelikkus on see, et mu häälpaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema. Aastaid tagasi üks minu kehas olev lihas hakkas valesti toimima ja tol hetkel ma ei teadnud seda. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas see aastatega hakkab mõjutama seda, kuidas ma laulan," lisas ta.

Kohe, kui ta probleemist teada sai, läks ta hääleseadesse ja füsioteraapiasse, kus tehakse tööd selle kallal, et saada tema lihased ja hingamine õigesti toimima ning hääl tuleks korralikult välja.

Praegu ongi eesmärgiks teha häälega nii palju tööd, et ta Eesti Laulul laulaks 100 protsenti ära ja teeks seda hästi. "Peaaegu iga päev teen tööd selle nimel ja ma usun, et see on võimalik," usub Sissi.