Mida ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula Sissi hääleprobleemide kohta?

Sissi Benita, kes lauluab Eesti Laul 2021 konkursil laulu "Time", tunnistas eile "Õhtu" saates, et tal on häälepaeltega probleemid. "Avastasin talvel, et minu häälepaelad ei sulgu korralikult, mis tähendab, et ma ei ole laulja selle aasta lõpuni," sõnas ta lõbusas toonis.

"See, et ma ütlen seda lõbusalt, on minu kaitserefleks. Tegelikkus on see, et mu häälpaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema. Aastaid tagasi üks minu kehas olev lihas hakkas valesti toimima ja tol hetkel ma ei teadnud seda. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas see aastatega hakkab mõjutama seda, kuidas ma laulan," lisas ta.

Kroonika võttis ühendust Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahulaga ning uuris, kas ta on Sissi hääleprobleemidest teadlik ning mis siis saab, kui ta lauda ei saa.

Loe edasi, mis oli peaprodutsendi vastus.