Uku Suviste on sotsiaalmeediast kuu aega eemal olnud: nüüd oli aeg mõned kaadrid teha

Intervjuu alguses mängiti stuudios Uku Suviste laulu "The Lucky One", millega laulja püüab taaskord pääset Eurovisionile lunastada. Uku tegi laulu ettemängimisel stuudios pilte, mis hiljem tee sotsiaalmeediasse jõuavad. Igasugune promo on lauluvõistluse eel tervitatav ning kuna Uku ise on sotsiaalmeediast kuu aega eemal olnud, siis on paras aeg uut sisu postitama hakata.