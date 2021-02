Ironmaniks treeniv Franz Malmsten: näitlemiskogemus teeb asja lihtsamaks

Malmsten on noor näitleja, kes teinud kaasa nii mitmeski populaarses mängufilmis, nagu "Talve" ja "Klassikokkutulek". IRONMAN Eesti ja Betsafe’i ühisprojekti "Hea eeskuju" raames on tal aega kaheksa kuud, et treenerite käe all ennast võistluseks vormi viia. Videosarja uues episoodis läbib Malmsten projekti esimese ametliku ujumistrenni.

Kaheksa kuud enne võistlust esimest korda treeninguid alustava Malmsteni sõnul tundub 160 basseiniotsa ujumist sürreaalne. "Olen ujumist vältinud, sest mul on koolist alates lapsepõlvetrauma. Veest olemist ma naudin ja kui tehnika ka kätte saada, siis ujumine saab olema lõbus ots," ütles ta.

Treeneri ja ürituse korraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on tegemist noore ja heas seisus sportlasega, kellele kogemus näitlejana annab oskuse oma keha kontrollida. "Ujumises peab toetuma kaldal öeldule ja muudatused tundusid tal lihtsad tulema," sõnas Juhanson ning kinnitas, et Malmsteni ujutud 1,40 on aeg, mille üle harrastajad oleksid õnnelikud.

Kommenteerides seda, et proovitreeningus edestas ta mitmeid triatlonit harrastavate kuulsuse tulemust ütles Malmsten naljaga, et pingutama ta ei pidanud ning tegemist on loomuliku kiirusega. "Sain teada, mis on maailma rekord ning ujusin selle piirides," ütles Malmsten. Tegelikult aitas tema hinnangul aga läbipõetud koroonaviiruse tõttu saadud pikk puhkus, millesarnast pole töö kõrvalt varem teha saanud.

"Pikk distants on olnud alati probleem, isegi kilomeeter jooksu on minu jaoks liiga pikk. Proovin lihtsalt läbi teha ja olen siis õnnelik," sõnas Franz Malmsten videosarjas "Raudne teekond". Tema hinnangul aitab treenimisele palju kaasa tema kogemus näitlejana, mistõttu suudab ta juhiste järgi enda keha väga täpselt kontrollida.