Inga Lunge 40: "Tundsin ennast korraga maru väiksena, pisarad voolasid ja hinges oli tohutu tänutunne"

Ma olen tundnud ennast vist igas vanuses päris hästi. Lihtsalt asjad mille üle hea meel on olnud - need on vist küll ajas muutunud. Ma ei oska enda vanuse puhul numbrites sümboleid näha. Vanus on lihtsalt vanus, see kui kaua ma olemas olen olnud. Ei ole väga erilist numbrilist vahet tänasel või homsel, vahe on vaid kogemuste hulgas. Nende kogunenud kogemuste üle on mul küll päris hea meel.