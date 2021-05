Jaan Rekkor Viaplay Eesti originaalsarjast: veel on mulje üsna pealiskaudne

LP-le antud intervjuus ei osanud nimitegelast mängiv Jaan Rekkor oma karakteri kohta palju öelda. "Ega minagi veel palju tea, olen stsenaariumi linnulennul läbi lugenud. Võin öelda, et tegemist on väga võimuka, isepäise ja hoolimatu mehega. Seda, palju tal on selleks õigustusi, ma veel täpselt ei tea. Küll aga võib öelda, et „Otto Mülleri” puhul on krimilugu kõigest taust, pigem on see perekonnalugu," sõnas ta.