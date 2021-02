VIDEO | Metallpühvli aastal sündinud Urmas Sõõrumaa: ärge tööga üle pingutage, puhake ka!

Metallpühvli aasta sündinud suurärimees ja EOK president Urmas Sõõrumaa meenutas Kroonikale antud intervjuus, et ka eelmistel pühvliaastatel on olnud Eestis suur mõõnaperiood ja kriisiaeg, millele on järgnenud majanduses tõus. Nii ka tänavu, mil Rott jättis Pühvlile kaoses maailma korda sättida. Sõõrumaa ütleb, et tulemas on väga suur töötegemise aasta, kuid sellega ei tohigi üle pingutada vaid tuleb ka endale aega võtta ja osata lõõgastuda. Sõõrumaal endal on käes ka juubeliaasta, novembris tähistab ta 60ndat juubelit!