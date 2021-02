Hiina meditsiini nipid Siret ja Janno Seedrilt vaimse ja füüsilise tervise turgutamiseks

Siret ütleb, et tema võttis vastu põhimõttelise otsuse, et ei jää haigeks, kuna töid ja tegemisi on sel talvel väga palju.

"Ma ei kuula uudiseid, ei jälgi jaburaid tarku nõuandeid või gurusid, pigem jälgin oma keha. Tegelen oma meelega, mille hoian positiivse, ja kui on võimalus, lähen kõndima," avaldab Siret oma tervislikkuse retsepti.

Janno sõnul kasutavad nad maski "mõistusepäraselt", kuid sellest olulisemad on siiski nende endi erinevad praktikad ja harjutused, et immuunsüsteemi tugevdada. Lisaks nendele nippidele annavad nad nõu ka, milliseid kaitseamulette kada, et oma terviseenergiat alanud Valge Metall Pühvli aastal hoida.