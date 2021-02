BLOGI ja FOTOD | Ainult mehed! Selgusid esimesed kuus Eesti Laulu finalisti

1. Sissi: "Time"

2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"

3. Kadri Voorand: "Energy"

4. Helen: "Nii kõrgele"

5. Redel: "Tartu"

6. Rahel: "Sunday Night"

7. Uku Haasma: "Kaos"

8. Heleza: "6"

9. Uku Suviste: "The Lucky One"

10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"

11. Jüri Pootsmann: "Magus melanhoolia"

12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"