Välismaised eksperdid hindavad: Uku ja Jüri pääsevad kindlalt edasi, favoriitide seas on ka kaks naist

Heleza prantsuse-eesti pala "6" on esikohale paigutanud lausa kaks eksperti. "Sellel on hea segu meeldejäävusest, erinevatest instrumentidest ja kõrvupaitavast vokaalist," seisab ühes hinnangus. "Selles poolfinaalis pole kindlat võitjat, kuid konkurents on väga kõva. Heleza tuleb napilt esimeseks. Kuigi see pole ilmtingimata Eurovisioni sõbralik lugu, siis sellel on hea balanss retro ja modernse vahel," selgitab teine ekspert.